Бастрыкин рассказал о создании новых подразделений в СК
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что в ведомстве будут созданы новые подразделения. Об этом сообщает «Российская газета».
По словам главы ведомства, будут созданы отдельные подразделения по расследованию преступлений в отношении детей, также появится отдел по вопросам международного и федерального розыска, подразделение по расследованию преступлений в медицинской отрасли и другие.
Кроме того, Бастрыкин рассказал, что в рамках установленной штатной численности и выделения бюджета будет увеличено количество следователей при председателе СК. Также будет расширен штат главного следственного управления.