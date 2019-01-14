В МИД назвали число россиян в тюрьмах на Украине
Замглавы МИД России Евгений Иванов назвал число граждан России, отбывающих наказание в тюрьмах на Украине, передает РИА «Новости».
Согласно данным МИД России, в настоящее время там находятся примерно 400 россиян.
«Эти сведения, однако, не могут считаться исчерпывающими, поскольку не всегда нас официально уведомляют о фактах задержания россиян», — рассказал Иванов.
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Он заметил, что обмен подобной информацией предусматривает консульская конвенция, заключенная между странами.
Ранее украинская сторона не дает консульский доступ к задержанному главе портала РИА «Новости» Украина Кириллу Вышинскому.