При крушении Boeing 707 в Иране из всех людей на борту выжил только один

В иранском управлении по чрезвычайным ситуациям проинформировали о том, что на борту потерпевшего крушение под Тегераном грузового самолета Boeing 707 выжил только один человек. Об этом сообщает Fars News Agency.

Согласно данным ведомства, на борту воздушного судна находились 16 человек. При этом выжил только инженер самолета.

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Уточняется, что самолет принадлежал иранской армии. В настоящее время удалось обнаружить тела семи погибших.

Ранее СМИ сообщили о крушении Boeing 707 из-за ошибок пилота.