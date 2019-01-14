В российском посольстве отреагировали на крушение Boeing в Иране

Посольство России в Тегеране выясняет, были ли россияне на борту Boeing-707, разбившегося в Иране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя дипмиссии.

«У нас пока никакой уточненной информации нет. Информация выясняется», — сказали в посольстве.

Ранее стало известно, что разбившийся самолет направлялся в аэропорт «Пайам» в Карадже, он летел из Бишкека. По предварительной информации, самолет потерпел крушение из-за ошибки пилота.