СМИ сообщили о крушении Boeing 707 из-за ошибок пилота

Источники проинформировали, что разбившийся под Тегераном грузовой Boeing 707 направлялся в аэропорт «Пайам» в Карадже из Бишкека. Об этом сообщает Fars News Agency.

Отмечается, что пилот по ошибке приземлился в аэропорту «Фатх». Кроме того, он не справился с управлением, что привело к выезду воздушного судна в жилой район.

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По предварительной информации, пилоты выжили.

Ранее сообщалось, что под Тегераном разбился самолет с десятью людьми на борту.