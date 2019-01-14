Из-под завалов дома в городе Шахты извлекли восьмого человека

Источник в экстренных службах проинформировал, что из-под завалов на месте взрыва бытового газа в Шахтах достали восьмого человека. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, речь идет о женщине. При этом под завалим могут находиться другие люди, их точное число неизвестно.

Ранее сообщалось, что в городе Шахты в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. В доме произошло обрушение перекрытий между восьмым и девятым этажами. Причина взрыва пока неизвестна.