В Ростовской области произошел взрыв газа в жилом доме

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В городе Шахты в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в результате инцидента пострадали пять человек.

Как отмечается, в доме произошло обрушение перекрытий между восьмым и девятым этажами.

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При этом причина взрыва пока неизвестна.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске на месте обрушения подъезда жилого дома нашли тело 39 погибшего.