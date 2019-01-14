В Ростовской области произошел взрыв газа в жилом доме
В городе Шахты в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, в результате инцидента пострадали пять человек.
Как отмечается, в доме произошло обрушение перекрытий между восьмым и девятым этажами.
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При этом причина взрыва пока неизвестна.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в Магнитогорске на месте обрушения подъезда жилого дома нашли тело 39 погибшего.