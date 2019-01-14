Врачам удалось восстановить работу сердца мэра Гданьска
Врачи смогли восстановить работу сердца мэра Гданьска Павла Адамовича, который получил ножевое ранение во время благотворительного концерта. Об этом в твиттере сообщил президент Польши Анджей Дуда.
«Врачам удалось восстановить сердцебиение Павла Адамовича», — написал Дуда.
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По его словам, медики оценивают состояние мэра Гданьска как тяжелое.
Он также призвал людей помолиться за Адамовича.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий взял под контроль ситуацию с нападением на мэра Гданьска.