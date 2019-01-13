В Шереметьево назвали причину выкатки самолета с ВПП

Глава дирекции общественных связей аэропорта Шереметьево Анна Захаренкова заявила, что причиной инцидента с самолетом чешской авиакомпании Smart Wings мог стать ассиметричный вывод двигателя на взлетный режим. Слова директора передает ТАСС.

По ее словам, такая информация была получена от командира воздушного судна. Также командир борта рассказал, что в момент руления на взлетно-посадочной полосе судном управлял второй пилот.

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«Причиной отклонения от маршрута стал асимметричный вывод двигателей РУДами [рычагами управления двигателями] на взлетный режим», — сказала Захаренкова.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет (СК) проводит доследственную проверку после того, как самолет авиакомпании Smart Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево. Из-за инцидента ВПП некоторое время была закрыта.