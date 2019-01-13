Учительница из Сызрани получила сотрясение мозга после удара от ученика

Учительница одной из школ города Сызрань Самарской области получила сотрясение мозга, вмешавшись в драку между своими учениками, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

Отмечается, что педагог обратилась в больницу, где ей был поставлен диагноз «сотрясение головного мозга». Сейчас с молодыми людьми, их родителями и свидетелями инцидента работают инспекторы по делам несовершеннолетних, которые выясняют все подробности произошедшего.

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Ранее сообщалось, что в одной из школ города Сызрань Самарской области пятнадцатилетний ученик нанес учительнице удар по голове, преподаватель госпитализирована.

По данным источника, инцидент произошел 10 января. Он рассказал, что учительница получила удар по голове, когда пыталась разнять двух поссорившихся учеников.