Число пострадавших при пожаре под Ставрополем возросло

Число пострадавших в результате пожара на НПЗ в Ставропольском крае увеличилось до пяти человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Сообщается, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении работ по сливу топлива из резервуара.

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В МЧС отметили, что двое пострадавших сами обратились за медицинской помощью.

Также стало известно, что два человека в тяжелом состоянии находятся в реанимации, третий пострадавший находится в травматологическом отделении.

Ранее сообщалось, что на НПЗ под Ставрополем произошел пожар.