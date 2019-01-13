В Башкирии мужчина расстрелял трех человек и покончил жизнь самоубийством

Местный житель башкирского города Учалы убил трех человек, после чего покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета (СК) России по Башкирии.

По данным ведомства, он был в состоянии алкогольного опьянения.

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Как отмечается, мужчина поссорился со своей женой. Опасаясь за свою жизнь, она убежала к соседям.

«Вооружившись ружьем, мужчина, преследуя ее, ранил соседа, убил его супругу, после этого ранил еще одного соседа, который скончался в больнице», — сказали в СК.

После этого мужчина догнал свою жену, убил ее и покончил жизнь самоубийством.

В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в СК назвали подозреваемого в убийстве полицейского в Подмосковье.