Пожар на НПЗ в Уфе полностью потушен

Пожарные полностью ликвидировали горение на нефтеперабатывающем заводе в Уфе. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте главка МЧС России по республике Башкортостан.

По данным пресс-службы, пожар был полностью потушен 12.20 по местному времени (10.20 мск).

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В ведомстве уточнили, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Как отмечается, пожар на производственной площадке в помещении электросетей НПЗ.

Ранее пожарные отчитались о ликвидации открытого горения на уфимском НПЗ.