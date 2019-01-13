Пожар на НПЗ в Уфе полностью потушен
Пожарные полностью ликвидировали горение на нефтеперабатывающем заводе в Уфе. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте главка МЧС России по республике Башкортостан.
По данным пресс-службы, пожар был полностью потушен 12.20 по местному времени (10.20 мск).
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В ведомстве уточнили, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
Как отмечается, пожар на производственной площадке в помещении электросетей НПЗ.
Ранее пожарные отчитались о ликвидации открытого горения на уфимском НПЗ.