Sky: в Британии задержали одного из лидеров «желтых жилетов»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/693/12052693/RTX39PJ3-pic905-895x505-16430.jpg">

Один из лидеров британского протестного движения «желтых жилетов» Джеймс Годдард задержан в Лондоне. Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, Годдарда задержали по подозрению в нарушении общественного порядка.

Как отмечается, речь идет об инциденте, который связан с британским депутатом Анной Субри.

Реклама

Представители «желтых жилетов» окружили Субри у здания британского парламента и выкрикивали оскорбления в ее адрес.

Ранее сообщалось, что в Бельгии погиб участник акции протеста «желтых жилетов».