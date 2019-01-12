Sky: в Британии задержали одного из лидеров «желтых жилетов»
Один из лидеров британского протестного движения «желтых жилетов» Джеймс Годдард задержан в Лондоне. Об этом сообщает Sky News.
По данным телеканала, Годдарда задержали по подозрению в нарушении общественного порядка.
Как отмечается, речь идет об инциденте, который связан с британским депутатом Анной Субри.
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Представители «желтых жилетов» окружили Субри у здания британского парламента и выкрикивали оскорбления в ее адрес.
Ранее сообщалось, что в Бельгии погиб участник акции протеста «желтых жилетов».