В Подмосковье электричка сбила двух мужчин

В районе станции «Малаховка» Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) электропоезд насмерть сбил двух мужчин, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления на транспорте МВД.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 12 января, в районе 18.00.

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«Смертельно травмированы двое мужчины в возрасте 45-50 лет», — сообщили представители МВД.

По предварительным данным, мужчины переходили железнодорожные пути в неположенном месте.

Ранее сообщалось, что на Кубани электричка сошла с рельсов, есть пострадавшие.