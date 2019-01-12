В Подмосковье электричка сбила двух мужчин
В районе станции «Малаховка» Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) электропоезд насмерть сбил двух мужчин, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления на транспорте МВД.
Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 12 января, в районе 18.00.
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«Смертельно травмированы двое мужчины в возрасте 45-50 лет», — сообщили представители МВД.
По предварительным данным, мужчины переходили железнодорожные пути в неположенном месте.
Ранее сообщалось, что на Кубани электричка сошла с рельсов, есть пострадавшие.