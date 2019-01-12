В Амурской области врачи не смогли спасти «ожившую» в морге пенсионерку
В Амурской области врачи не смогли реанимировать пенсионерку, которая неожиданно начала подавать признаки жизни в морге. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, женщина поступила в морг без сопроводительных документов.
Как отмечается, пенсионерка скончалась от переохлаждения и отравления.
Реклама
При этом Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту смерти женщины.
Ранее сообщалось, что житель Казахстана «воскрес» через два месяца после похорон.