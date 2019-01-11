На улицах Москвы в 2019 году появится система распознавания лиц

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2019 году на уличных камерах столицы установят систему распознавания лиц. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Это будет круто: преступники будут держаться подальше от Москвы, здесь им уже не спрятаться», — добавил Собянин.

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Он отметил, что система распознавания лиц с целью поиска преступников уже внедрена в метро.

По мнению мэра, российская столица стала одним из самых безопасных мегаполисов в мире. Известно, что в 2018 в московской системе видеонаблюдения насчитывалось 167 тыс. камер. Их установили в подъездах, дворах, общественных местах, общеобразовательных организациях, на объектах торговли и услуг, на объектах строительства, в пешеходных зонах.

Сообщается, что правоохранительные органы столицы также работают на основе базы данных с камер. Видеозаписи используются в расследовании порядка 70% правонарушений.

Ранее сообщалось, что в 2019 году на дорогах Москвы дополнительно установят 400 камер видеонаблюдения.