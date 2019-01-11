Москвичей предупредили о повышении уровня опасности из-за метели

Синоптики предупредили москвичей о повышении уровня погодной опасности из-за метели. Об этом свидетельствуют показания на сайте Гидрометцентра.

Как отмечается, уровень погодной опасности будет повышен до желтого.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что ухудшение погодных условий также произойдет в Костромской, Ивановской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Брянской, Курской, Воронежской, Тамбовской и Белгородской областях.

Ранее скелетонист Третьяков прокомментировал перенос ЧЕ из-за снегопада.