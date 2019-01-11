Умер Дмитрий Михайлик

В МЧС проинформировали о смерти экс-замначальника гражданской обороны СССР, председателя Центрального совета ветеранов ведомства генерала-лейтенанта Дмитрия Михайлика. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, Михайлик ушел из жизни 11 января. Ему было 98 лет.

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«Человек с большой буквы, Солдат Победы — именно таким запомнят генерал-лейтенанта в отставке Дмитрия Ивановича Михайлика коллеги, офицеры и друзья», — говорится в заявлении.

Он принимал участие в Великой Отечественной войне и многие годы работал в МЧС. Церемония прощания состоится утром 14 января на Троекуровском кладбище.

Ранее на 89 году жизни скончался последний председатель Верховного Совета СССР и экс-депутат Госдумы Анатолий Лукьянов.