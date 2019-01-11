Захарова высказалась о задержании россиянина по запросу ФБР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание россиянина Дмитрия Макаренко по запросу ФБР. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, США не направляли ведомству никакого извещения о случившемся.
«Хотим вновь подчеркнуть, что посольство России в Вашингтоне узнало о случившемся не от американских правоохранительных органов, а от его родных», — подчеркнула Захарова.
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Она добавила, что заявления о том, что уведомление якобы было направлено в российское генкосульство в Сиэтле не выдерживают никакой критики.
Подчеркивается, что МИД России внимательно следит за делом Макаренко.
Ранее сообщалось, что посольство отреагировало на задержание россиянина по запросу ФБР.