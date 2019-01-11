Захарова высказалась о задержании россиянина по запросу ФБР

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание россиянина Дмитрия Макаренко по запросу ФБР. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, США не направляли ведомству никакого извещения о случившемся.

«Хотим вновь подчеркнуть, что посольство России в Вашингтоне узнало о случившемся не от американских правоохранительных органов, а от его родных», — подчеркнула Захарова.

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Она добавила, что заявления о том, что уведомление якобы было направлено в российское генкосульство в Сиэтле не выдерживают никакой критики.

Подчеркивается, что МИД России внимательно следит за делом Макаренко.

Ранее сообщалось, что посольство отреагировало на задержание россиянина по запросу ФБР.