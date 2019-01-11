В кабмине назвали запрет на подарки врачам и учителям «домыслами»

Замглавы аппарата российского правительства Андрей Логинов заявил, что планируемые ограничения на подарки для должностных лиц не затронут врачей и учителей, передает РИА «Новости».

По его словам, есть «горячие головы», которые предлагают распространить эти ограничения на «сторожа, уборщицу и техничку», но с этим нельзя согласиться. Логинов пояснил, что будущие ограничения должны противодействовать коррупции среди должностных лиц. При этом подобные ограничения в отношении врачей и учителей не относятся к антикоррупционному законодательству и предполагают изменение законов «Об образовании» или «О здравоохранении».

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«Поэтому заявления о том, что врачам и учителям запретят сейчас дарить подарки — не более чем домыслы», — заключил Логинов.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила во время пресс-конференции, что ей не нравится инициатива Минтруда, которая предусматривает запрет на подарки учителям и врачам.