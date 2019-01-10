Пропавшую 15-летнюю девочку из Элисты обнаружили в московском роддоме

Пропавшую 15-летнюю девочку из Элисты нашли в Москве, когда она поступала на роды в столичную больницу, передает агентство «Москва».

Днем 9 января в один из родильных домов поступила на роды 15-летняя девушка, проживающая в городе Павловский Посад. Сообщается, что она самостоятельно приехала в больницу на такси. В ходе полицейской проверки было установлено, что девочка числится в розыске как пропавшая без вести несовершеннолетняя.

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Данные о ее местонахождении переданы в УМВД России по городу Элиста. Устанавливается личность отца новорожденного ребенка.

Ранее сообщалось, что в Москве возбудили дело об изнасиловании после рождения ребенка несовершеннолетней.