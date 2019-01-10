Российским школьникам могут запретить приносить еду из дома

Роспотребнадзор создал новые санитарные правила для российских школ, согласно которым школьникам запретят приносить еду, приготовленную дома. Текст документа опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

Согласно проекту, запрет распространяется на обеды и продукты, принесенные из дома. Также устанавливаются новые требования к приготовлению и хранению блюд. Необходимо варить сосиски и яйца, полоскать очищенный картофель и вымачивать петрушку за определенное время. А максимальный срок хранения бутербродов, нарезанных сыров, масла и колбасы на витринах составит всего лишь час.

Реклама

Кроме того, в документе оговаривается, что дежурить в школьных столовых могут ученики старше 12 лет, которые будут только накрывать на стол. Еще в школьных столовых по назначению врача можно будет употреблять кислородные коктейли.

Отмечается, что за питанием учеников с хроническими заболеваниями обязательно должен следить медицинский работник.

Ранее сообщалось, что в Омске прокуратура проверит школу, где выжимали грязные тряпки в чай.