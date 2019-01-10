Заявившая об изнасиловании дознаватель из Уфы потребовала компенсацию

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Дознавательница из Уфы, в изнасиловании которой подозревают ее коллег-полицейских, потребовала от них компенсации морального вреда. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката девушки Ирину Валиеву.

«Гражданский иск на возмещение морального вреда ей направлен в суд», — заявила юрист.

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Она не стала уточнять, на какую сумму подан иск, однако опровергла сообщения местных СМИ о том, что девушка потребовала с каждого подозреваемого по 10 млн. руб.

Ранее сообщалось, что двум фигурантам дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе продлили арест.