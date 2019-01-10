В Приморье из-за малоснежной зимы вспыхнули лесные пожары

Малоснежная зима в Приморском крае стала причиной ранних лесных пожаров, с начала года было зафиксировано пять возгораний. Об этом сообщается на сайте приморской администрации.

Отмечается, что пожарные ликвидировали два возгорания 9 и 10 января — в Ольгинском и Лазовском районах.

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«Ранние для Приморья лесные пожары в этом году наблюдаются из-за малоснежной зимы», — говорится на сайте администрации.

Также местные власти, ссылаясь на данные космического мониторинга информационной системы «Рослесхоз», сообщили об обнаружении 27 тепловых аномалий в регионе.

В ноябре прошлого года стала известна причина разрушительных пожаров в Калифорнии, в результате которых погибли более 80 человек.