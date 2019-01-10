В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за обрушения сопки в реку

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края введен режим ЧС из-за резкого подъема воды у поселка Чекунда, который спровоцировало частичное обрушение сопки в реку Бурея. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу района Алексея Маслова.

Инцидент с обрушением сопки произошел в декабре прошлого года — тогда горная порода частично перекрыла русло реки.

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«Режим ЧС введен, но это связано не с какими-то изменениями, а для предотвращения последствий. Уровень воды у поселка Чекунда поднимается на 1-1,5 см в сутки», — сказал Маслов.

Он пояснил, что в это время уровень воды в водоеме должен быть на четыре м ниже.

Ранее сообщалось, что в районе обрушившейся сопки в Хабаровском крае была термическая аномалия.