Подозреваемый в убийстве полицейского из-за ревности задержан в Подмосковье
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в убийстве тверского полицейского в подмосковном Подольске. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на начальника пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяну Петрову.
По ее словам, это житель Республики Чувашия, родившийся в 1978 году.
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«В ближайшее время злоумышленник будет доставлен в следственные органы», — сказала Петрова.
Ранее в Следственном комитете по Московской области заявили, что полицейского в Подольске зарезали из-за ревности.