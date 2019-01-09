В СК назвали подозреваемого в убийстве полицейского в Подмосковье

Следователи назвали личность подозреваемого в убийстве полицейского в подмосковном городе Подольск. Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления Следственного комитета(СК) по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, это не первое его нападение на правоохранителя.

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«Известно, что он родом из Республики Чувашии, ранее судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — сказала Ольга Врадий.

Как отмечается, в данный момент проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, устанавливается местонахождение подозреваемого.

Ранее сообщалось, что полицейского убили в Подмосковье.