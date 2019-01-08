Во Франции движение «красных платков» анонсировало первую акцию
В Париже на манифестацию выйдут участники движения «красных платков», возникшего во Франции после беспорядков на протестных акциях «желтых жилетов». Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что участниками тематической группы в фейсбуке являются свыше 35 тысяч человек. Первая манифестация намечена на 27 января.
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«Мы не согласны с методами «желтых жилетов»: мы требуем от представителей государства поддерживать правопорядок», — говорится на главной странице сайта.
Ранее сообщалось, что порядок на акции «желтых жилетов» во Франции обеспечат 80 тысяч полицейских.