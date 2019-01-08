Вдова посла России рассказала о слушании по делу об убийстве

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Вдова посла России в Турции Андрея Карлова прокомментировала начало первого слушания по делу о его убийстве, передает «Пятый канал».

Марина Карлова отметила, что не станет участвовать в процессе, так как для нее это морально тяжело.

«Мои интересы по доверенности представляет сотрудник посольства России в Турции», — добавила она.

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Карлова добавила, что, по ее мнению, процесс продлится очень долго.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре.

Нападение совершил охранявший посла на мероприятии сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который позже был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями.