Вдова посла России рассказала о слушании по делу об убийстве
Вдова посла России в Турции Андрея Карлова прокомментировала начало первого слушания по делу о его убийстве, передает «Пятый канал».
Марина Карлова отметила, что не станет участвовать в процессе, так как для нее это морально тяжело.
«Мои интересы по доверенности представляет сотрудник посольства России в Турции», — добавила она.
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Карлова добавила, что, по ее мнению, процесс продлится очень долго.
Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре.
Нападение совершил охранявший посла на мероприятии сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который позже был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями.