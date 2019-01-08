Украина обвинила затонувшее у Турции судно в перевозке угля из Донбасса

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Министерство Украины по вопросам временно оккупированных территорий сообщило о том, что потерпевшее крушение у берегов Турции судно занималось незаконными перевозками угля Донбасса в другие страны, передают «Украинские новости».

По словам представителей министерства, корабль перевозил уголь из порта Азов в турецкий порт Самсун.

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В министерстве также отметили, что аварии судов при подобных погодных условиях являются предсказуемыми.

Ранее сообщалось, что консул Украины встретился с пострадавшими у берегов Турции моряками.