Жертвами снегопадов в Германии и Австрии стали не менее девяти человек

В результате сильных снегопадов в Австрии и на юге Германии погибли не менее девяти человек. Об этом пишет немецкий таблоид Bild.

При этом издание отмечает, что это число, скорее всего, будет расти в течение недели.

Как отмечается, ранее из-за угрозы схода лавин был эвакуирован целый горнолыжный курорт Хохкар. Объявлен четвертый уровень лавинной опасности.

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Также сообщается, что в районе Мисбах объявлен режим ЧС из-за снегопада, который, по прогнозам синоптиков, будет идти всю неделю. Толщина нового снега может достигнуть двух метров, что угрожает обрушением некоторых зданий.

Ранее россиян предупредили об аномальных морозах.