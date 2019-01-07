В посольстве уточнили данные о россиянах на борту затонувшего в Турции судна

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Пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова заявила, что россиян не было среди членов экипажа затонувшего у берегов Турции судна. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что на борту грузового судна, потерпевшего крушение у берегов Самсуна, могли находиться двое граждан России.

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«Относительно затонувшего в Черном море в 80 километрах от турецкого побережья судна «Волга-Балт»: по данным береговой охраны Самсуна, среди 13 членов экипажа россиян не было. Проходившая в СМИ ранее информация о двоих россиянах на борту судна не подтвердилась», — заявила Касимова.

Она отметила, что на борту находились 11 украинцев и двое граждан Азербайджана.

Посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что в результате происшествия погибли четыре украинца.