Путин поздравил россиян с Рождеством

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Президент России Владимир Путин поздравил граждан России с Рождеством. Текст поздравления был опубликован на сайте Кремля.

«Этот замечательный праздник дарит людям радость и надежду, объединяет их вокруг непреходящих духовных, нравственных ценностей, традиций милосердия и благотворительности. С ним связаны народные и семейные обычаи, передающиеся из поколения в поколение, искренняя вера в добрые перемены и исполнение самых заветных желаний», — говорится в тексте поздравления.

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Президент также отметил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии «играют большую, позитивную роль в жизни нашей страны, заботятся об общественном согласии, укреплении института семьи, воспитании молодежи», а также много делают для гармонизации межрелигиозного диалога.

Ранее сообщалось, что Путин передал Спасо-Преображенскому собору икону «Господь Вседержитель».