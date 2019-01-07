В Раде готовят проект о переходе храмов УПЦ в «новую церковь»

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Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко объявила о подготовке проекта о переходе храмов УПЦ в «новую украинскую церковь». Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в настоящее время данный закон «сыроват».

Она также добавила, что проект должен обеспечить плавный переход храмов УПЦ в «новую церковь» Укарины.

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Луценко подчеркнула, что украинские политики должны выработать правила «правильного» перехода.

Ранее сообщалось, что УПЦ отказалась проводить службы с «новой церковью» Украины.