Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга

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Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, на праздничной службе также присутствует врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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Как отмечается, службу служит настоятель собора Николай Брындин.

При этом Путин уже встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе в 2012 году.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл поздравил россиян с Рождеством.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию празднования Рождества в России.