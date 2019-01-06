Женщинам Саудовской Аравии будут сообщать о разводе в смс

В Саудовской Аравии представители судебных инстанций будут отправлять женщинам смс-сообщения с уведомлением о разводе, сообщает The Financial Times.

Уточняется, что с помощью подобной меры власти хотят бороться с так называемыми тайными разводами, когда мужья в одностороннем порядке расторгают брак, не ставя при этом в известность жен.

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После реализации указанной инициативы женщины будут осведомлены о новом статусе, а также смогут получить право на выплату алиментов.

Ранее сообщалось, что женщина впервые стала телеведущей на госканале в Саудовской Аравии.