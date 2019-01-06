Полиция Польши задержала хозяина квеста после гибели пяти человек

Польская полиция задержала хозяина квест-рума, где при пожаре погибли пять девушек, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик.

Уточняется, что 28-летний житель Великопольского воеводства был доставлен в Кошалин, прокуратура будет проводить следственные действия с его участием.

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В полиции сообщили, что дверь на выход участники могли открыть только тогда, когда выполнят все задания. В момент, когда начался пожар, они не выполнили и половины заданий.

Также сообщается, что в помещении были серьезные нарушения пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что все погибшие оказались женщинами, еще один мужчина получил ожоги.