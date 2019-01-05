В Сочи из-за схода лавины на Красной поляне погибли два человека

В Сочи в районе Красной поляны два человека погибли в результате схода лавины, сообщает РИА «Новости».

Как отметили в пресс-службе курорта, на Красной поляне на высоте 2300 метров трое мужчин катались на закрытой трассе, они ушли на территорию, где катание запрещено и спровоцировали сход лавины.

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Двое оказались под лавиной, третий вызвал спасателей. В результате поисково-спасательной операции, из-под снега были извлечены два человека без сознания. Реанимационные мероприятия не дали результата и спустя час была констатирована смерть пострадавших.

В настоящее время устанавливаются личности погибших.