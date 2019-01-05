Спасенный в Магнитогорске младенец начал самостоятельно дышать

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Официальный представитель Минздрава России Максим Радецкий заявил, что спасенного в Магнитогорске 10-месячного младенца отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что сейчас состояние ребенка оценивают как стабильное.

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«За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке. Врачи продолжают наблюдать за состоянием малыша в круглосуточном режиме», — рассказал Радецкий.

Ранее состояние ребенка также оценивалось как стабильное.

ЧП в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. Взрыв газа обрушил один из подъездов панельного 10-этажного жилого дома.