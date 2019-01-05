Россиянина задержали на Сайпане по запросу ФБР

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Россиянина Дмитрия Макаренко задержали на острове Сайпан по запросу ФБР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Guam Post .

Суд во Флориде вынес приговор российскому гражданину 15 июня 2017 года. Макаренко обвинили в заговоре с целью незаконного экспорта приборов ночного видения военного класса и тепловизионных аппаратов в Россию. Кроме того, россиянина подозревают в отмывании денег.

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По данным издания, россиянин был сообщником выходца из Украины Владимира Невидомого, являющегося американским гражданином.

Ранее сообщалось, что задержанному в США россиянину Евгению Никулину продлили срок психиатрического обследования.