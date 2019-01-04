Адвокат рассказал, когда Януковичу вынесут приговор

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Адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы бывшего украинского президента Виктора Януковича, рассказал, когда его подзащитному вынесут приговор. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, последнее заседание Оболонского районного суда Киева по делу Януковича состоялось 5 декабря прошлого года.

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«По нашей информации, дана команда вынести приговор к февралю, годовщине расстрелов на майдане», — сказал Сердюк.

Ранее адвокат Януковича высказался о миллиарде долларов на счетах экс-президента.