Опознаны тела всех погибших в Магнитогорске

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Заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что тела всех 39 погибших при частичном обрушении дома в Магнитогорске опознаны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он ответил утвердительно, когда его спросили, удалось ли опознать последнее извлеченное из-под завалов тело. Сообщалось, что это была женщина.

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Ранее в МЧС объявили о завершении поисково-спасательной операции в Магнитогорске.

ЧП в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. Взрыв газа обрушил один из подъездов панельного 10-этажного жилого дома.