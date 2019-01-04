На Украине внесли ясность в сообщения о планах выгнать УПЦ из Киево-Печерской лавры

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Советник президента Украины Ростислав Павленко назвал «бредом» сообщения СМИ о том, что Украинская православная церковь (УПЦ) может лишиться помещений в некоторых исторических зданиях. Об этом он написал в своем фейсбуке.

Ранее издание «Вести» сообщало, что УПЦ может лишиться помещений в Киево-Печерской Лавре и Кременецко-Почаевском государственном историко-архитектурном заповеднике. Отмечалось, что администрация президента якобы дала указание подготовить иск о прекращении аренды помещений общинами УПЦ.

Павленко подчеркнул, что эти сообщения являются «бредом». Также он поздравил всех читателей своей страницы «с новым фейком» и посоветовал «церковным структурам» проверять информацию, прежде чем ссылаться на недостоверные источники.