В Магнитогорске на месте обрушения подъезда жилого дома нашли тело 39 погибшего

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Глава Челябинской области Борис Дубровский проинформировал об обнаружении в ходе поисково-спасательной операции на месте обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске тела 39 погибшего. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Взрыв газа в подъезде панельного 10-этажного жилого дома в Магнитогорске произошел 31 декабря. Место инцидента в этот же день посетил президент России Владимир Путин.

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«Извлечено 39 тело погибшего человека», — написал Дубровский.

Ранее сообщалось, что тела 37 погибших при обрушении многоквартирного дома в Магнитогорске опознаны.

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