Поиски второго ящика обрушившегося самолета Boeing 737 завершены

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Компания Lion Air завершила поиски второго черного ящика самолета Boeing 737 MAX, который потерпел крушение в Индонезии. Об этом сообщает Reuters.

В декабре появилась информация о том, что на эти цели будет выделено $2,6 млн.

Ранее сообщалось, что потерпевший крушение в Индонезии Boeing начинал полет с неисправным датчиком.

Самолет Boeing 737 MAX 29 октября выполнял рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка и пропал с радаров примерно через 10 минут после взлета. На борту авиалайнера находились 189 человек.