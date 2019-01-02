Украинец выкрал мощи Георгия Победоносца из-за «чудодейственной силы»
Украинец выкрал мощи Георгия Победоносца из церкви в Донецкой области и принес их к себе домой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления Национальной полиции Украины.
Как отмечается, 28-летний мужчина сделал это потому, что верил в их чудодейственную силу.
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«В ходе розыскных мероприятий уже через несколько часов правоохранители установили личность злоумышленника», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Подчеркивается, что в результате инцидента возбуждено уголовное дело по статье «надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего».
Ранее сообщалось, что из Киево-Печерской лавры похитили икону Георгия Победоносца.