В США применили слезоточивый газ против мигрантов
Власти США применили слезоточивый газ на границе с Мексикой с целью предотвратить прорыв мигрантов. Об этом сообщает Associated Press.
Съемочная группа агентства оказалась на границе во время применения газа. По данным AP, было сделано по меньшей мере три «залпа».
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В службе охраны границ заявили, что применили слезоточивый газ против мигрантов, кидавшихся камнями и мешавшим агентам, которые проводили детей через границу.
Ранее президент США Дональд Трамп объяснил, почему стена на границе с Мексикой еще не построена.