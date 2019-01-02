В США применили слезоточивый газ против мигрантов

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Власти США применили слезоточивый газ на границе с Мексикой с целью предотвратить прорыв мигрантов. Об этом сообщает Associated Press.

Съемочная группа агентства оказалась на границе во время применения газа. По данным AP, было сделано по меньшей мере три «залпа».

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В службе охраны границ заявили, что применили слезоточивый газ против мигрантов, кидавшихся камнями и мешавшим агентам, которые проводили детей через границу.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил, почему стена на границе с Мексикой еще не построена.