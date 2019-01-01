В МВД назвали причину возгорания автомобиля в Магнитогорске

В пресс-службе регионального главка МВД России по Челябинской области сообщили, что неисправность газового оборудования стала причиной инцидента с «Газелью» в центре Магнитогорска, передает РИА «Новости».

«Во вторник в Магнитогорске на улице Карла Маркса, 96 произошел хлопок в автомобиле «Газель». Причиной, по предварительным данным, стала неисправность газового оборудования», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате возгорания маршрутной «Газели» в Магнитогорске погибли три человека. По данным властей, инцидент произошел на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Правды.