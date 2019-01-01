В Челябинской области начался траур после трагедии в Магнитогорске

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В Челябинской области начался день траура по погибшим при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске, передает РИА «Новости».

Траур начался в полночь на среду в регионе (22.00 мск).

Согласно постановлению губернатора, 2 января по всей области будут приспущены государственные флаги России и Челябинской области.

По последним данным, неизвестно местонахождение 32 человек после взрыва и обрушения в жилом доме в Магнитогорске. Погибли девять человек.